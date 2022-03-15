Последствия антироссийских санкций для Европы

Антироссийские санкции окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем спецоперация России по демилитаризации Украины. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

Германия

И первые плоды санкционного давления уже испытывают на себе сами европейцы. В Германии, по словам министра экономики и энергетики, немедленный бойкот российских газа и нефти может вызвать массовую бедность и безработицу.

Великобритания

Новые антироссийские санкции усугубляют и топливный кризис в Великобритании. Речь идет о гранулированной древесине из России. В новых реалиях британским импортерам приходится искать альтернативных поставщиков в срочном порядке. Прекращение ее поставок приведет к резкому скачку цен на отопление для владельцев домов и организаций. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. При этом отмечается, что за последние годы тысячи домовладельцев и бизнесменов в стране перешли именно на те отопительные системы, в которых используется гранулированная древесина.

Франция