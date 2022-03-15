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Последствия антироссийских санкций для Европы
Антироссийские санкции окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем спецоперация России по демилитаризации Украины. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.
Германия
И первые плоды санкционного давления уже испытывают на себе сами европейцы. В Германии, по словам министра экономики и энергетики, немедленный бойкот российских газа и нефти может вызвать массовую бедность и безработицу.
Великобритания
Новые антироссийские санкции усугубляют и топливный кризис в Великобритании. Речь идет о гранулированной древесине из России. В новых реалиях британским импортерам приходится искать альтернативных поставщиков в срочном порядке. Прекращение ее поставок приведет к резкому скачку цен на отопление для владельцев домов и организаций. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. При этом отмечается, что за последние годы тысячи домовладельцев и бизнесменов в стране перешли именно на те отопительные системы, в которых используется гранулированная древесина.
Франция
Из-за резкого роста цен на сырье вынуждены останавливать производство и переводить сотрудников на неполную ставку предприятия во Франции. Об этом сообщает местный телеканал. По данным СМИ, фабрика по производству керамики больше не в состоянии оплачивать счета за газ, а строительная компания закупать изделия из стали.
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