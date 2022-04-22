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Последствия антироссийских санкций для Европы
Европа ощущает на себе последствия собственных санкций. В Испании людям советуют садиться ужинать в пять часов вечера вместо девяти. Таким образом можно сэкономить на электричестве и сохранить семейный бюджет.
Сокращение поставок российских энергоносителей уже привела к росту постоянных издержек немецких предприятий. В прошлом месяце число процедур банкротств выросло на 27 %.
Не обходит стороной кризис и жителей Греции. Там жалуются, что традиционный пасхальный стол подорожал на 9 %. Рост цен зафиксировали на фрукты, овощи, крупу, но самый большой скачок стоимости у мясо-молочной продукции!
В Милане тысячи горожан выстроились в очередь за бесплатными продуктовыми наборами. После двух лет строгого локдауна антироссийские санкции привели лишь к ухудшению итальянской экономики. По итогу миллионы граждан остались без работы и средств для жизни.
ООН тем временем заявляет: на планете грядет глобальная продовольственная катастрофа. Более 30 % полей в Украине не будут использоваться для посадки сельхозкультур. Это в свою очередь спровоцирует новую волну голода в мире.
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