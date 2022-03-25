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Последствия экономического кризиса: в Шри-Ланке проходят массовые протесты

С экономическим коллапсом уже столкнулась Шри-Ланка. В стране то и дело вспыхивают масштабные акции протеста. Островное государство переживает худший с 1948 года экономический кризис. Местные жители жалуются на нехватку топлива, лекарств, продуктов питания и электричества. Несколько человек погибли в очереди за бензином. Школьные экзамены отменяют из-за нехватки бумаги и чернил. Люди начали устраивать демонстрации на улицах - требуют отставки президента страны.

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