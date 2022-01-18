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Последствия энергетического криза для стран Прибалтики
Жители прибалтийских стран продолжают получать заоблачные счета за коммунальные услуги. По сообщениям экс-министра энергетики Литвы, реальность оказалась намного суровее, и счета в стране выросли не на 50-60 % как ожидалось, а на 100-140 %.
В Эстонии пустуют рынки. Продавцы объясняют отсутствие покупателей временем оплачивать квитанции. Местным жителям приходится постоянно следить за ценами на электричество и высчитывать выгодное время для стирки.
Рижане из-за рекордных цен на отопление пытаются сэкономить на воде. В 2021 году столичные жители снизили потребление на 363 тысячи кубометров в сравнении с 2020-м. О компенсациях населению в связи с ростом цен на энергоносители коалиция пока не договорилась.
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