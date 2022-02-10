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Последствия энергокризиса - Молдова рискует остаться без мяса

Рискуют остаться без мяса! В Молдове из-за высоких цен на голубое топливо производство продукта может и вовсе остановиться - предприятия уже на грани банкротства. Из-за повышения цен на топливо и газ себестоимость продукции выросла на 30-35 %. Об этом сообщил глава ассоциации работодателей птицеводов Молдовы. Он отметил, что производители уже подняли цены на 5-7 % на свою продукцию, но таких мер недостаточно. Предприятия по производству свинины, мяса птиц и кроликов требуют помощи у государства. Напомним, ранее в стране резко подорожали вино и хлеб.

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