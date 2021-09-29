Последствия информационной агрессии - YouTube может быть заблокирован на территории России

YouTube может быть заблокирован на территории России. МИД РФ попросил компетентные ведомства подготовить ответные меры против видеохостинга. Ранее YouTube удалил два канала немецкоязычной версии телекомпании RT. После блокировки первого аудиторию перенаправили на второй - в итоге были заблокированы оба. Теперь Роскомнадзор требует восстановить доступ компании к своим двум каналам. В противном случае видеохостинг будет заблокирован на территории России.