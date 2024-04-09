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Последствия обрушения автомобильного моста ликвидируют в Смоленской области

Железнодорожники продолжают работы на месте обрушения автомобильного моста в Вязьме.

Задействовано более 300 человек, 4 восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники. Сейчас дробят конструкции, чтобы освободить от обломков ж/д пути. Параллельно энергетики РЖД ведут восстановление контактной сети. Когда территорию окончательно расчистят, приступят к укладке нового пути.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, сегодня сохраняется схема движения поездов в обход станции Вязьма.

Пассажиров "Ласточек" в сообщении между Москвой, Смоленском и Минском через барьерное место между станциями Семлево и Вязьма перевозят компенсационные автобусы. Поезда между Беларусью и Россией будут курсировать с опозданием на 4 часа.

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