Последствия обрушения автомобильного моста ликвидируют в Смоленской области

Железнодорожники продолжают работы на месте обрушения автомобильного моста в Вязьме.

Задействовано более 300 человек, 4 восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники. Сейчас дробят конструкции, чтобы освободить от обломков ж/д пути. Параллельно энергетики РЖД ведут восстановление контактной сети. Когда территорию окончательно расчистят, приступят к укладке нового пути.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, сегодня сохраняется схема движения поездов в обход станции Вязьма.