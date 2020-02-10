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Последствия от шторма "Сиара" больше ощутили в странах Западной Европы
В большей степени последствия от шторма ощутили в странах Западной Европы от Великобритании до Польши. Такой бури не было семь лет! Режим ЧС, нарушение транспортного сообщения и отмена спортивных состязаний. Шторм "Сиара" оставил без электричества более 200 тысяч домов по всей Европе. Ветер настолько сильный, что даже управляет самолетами. Хотя авиаперевозчики спешно отменяют рейсы, лайнер британских авиалиний рискнул прилететь из Нью-Йорка в Лондон и установил мировой рекорд. С попутным ветром "Сиары" он преодолел Атлантику всего за 4 часа 56 минут, набрав скорость в 1300 километров в час. Впрочем, сейчас каждое воздушное судно сталкивается с непростой задачей: приземлиться или взлететь в условиях сильнейших порывов ветра.
Погибших от нашествия небывалого шторма уже минимум 6 человек. По одной жертве есть в Чехии, Словении и в Южной Великобритании. Во всех случаях на водителей упали деревья. Трагедия произошла и на горнолыжном курорте Польши: в здании рухнула крыша, погибли 40-летняя женщина и ее дочь. А житель Швеции утонул после того, как перевернулась его лодка.
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