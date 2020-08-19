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Последствия пандемии. В Германии крупнейший неурожай за последние 5 лет

В Германии наблюдают крупнейшее сокращение урожая за последние 5 лет. Повлияли природные аномалии: в начале года дожди и заморозки, летом жара и засуха. Не последним фактором является и пандемия. Закрытые границы нарушили поставки необходимого сельхозсырья и сократили количество трудовых мигрантов.

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