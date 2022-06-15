Последствия санкционной политики испытывают на себе простые европейцы

Последствия бездумной санкционной политики продолжают испытывать на себе европейцы. В Сети публикуют интересную инфографику. На ней указана величина инфляции в Старом Свете за последние 4 месяца. На первом месте, как ни странно, оказалась Польша. Режиму Дуды дорого стоит играть в защитника ЕС, поэтому деньги берутся, по сути, из карманов собственного населения.



За океаном участие Вашингтона в украинском конфликте тоже ощутимо. Падение фондовых рынков, продуктовая инфляция - главные экономические новости Северной Америки. Дороже всех вашингтонская политика обходится автолюбителям. На некоторых заправках Калифорнии бензин продают уже дороже 7 долларов за галлон.