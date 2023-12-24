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Последствия санкций - в Германии закрывается очередной металлургический завод

Отказ Германии от российских энергоносителей имеет серьезные последствия. В Сети появился ролик, как сотрудники одного из крупнейших металлургических заводов проводили в прокат последнюю стальную трубу.

Непомерный рост цен на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность в производстве стали. Это уже пятое металлургическое предприятие в Германии, которое прекратило работу из-за антироссийских санкций.

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