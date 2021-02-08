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Последствия снежного шторма: ДТП, отмена матчей и "призраки в штанах"

Снежная буря в Нидерландах

Настолько снежной зимы давно не видела и Европа. Нидерланды замело - объявлен красный код опасности. Нарушено транспортное сообщение. Не работает железная дорога. В аэропортах отменяют или перенаправляют авиарейсы.

Из-за снега в Германии не ходит транспорт и отменяют футбол

Снег стал причиной и многочисленных ДТП в Германии. Из-за морозов трассы покрылись ледяной коркой. В некоторых городах отменили движение поездов и общественного транспорта - прежде всего трамваев - из-за обледенелой линии электропередачи. Отменены и футбольные матчи Бундеслиги.


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Забавный флешмоб

Уже второй за неделю снежный шторм обрушился и на ряд американских штатов. Чтобы не унывать от мороза, жители Миннеаполиса устроили флешмоб. Они выставляют во дворах свои мокрые джинсы, которые тут же замерзают. И получаются забавные инсталляции. Местные прозвали их "призраки в штанах".

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