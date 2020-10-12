Последствия урагана "Дельта" в США

Циклон "Дельта" уже несколько дней испытывает на прочность южное побережье США. Под ударом стихии оказались несколько штатов. Ущерб уже нанесен инфраструктуре ряду регионов. Оборваны линии электропередачи, повреждены и затоплены дороги, обрушены сотни билбордов. Сейчас известно о гибели по меньшей мере двух человек. Отметим, в этом году на США обрушилось такое количество ураганов и штормов, что для их обозначения пришлось использовать уже греческий алфавит.