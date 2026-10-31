Послы Польши в Румынии и КНР намерены уйти в отставку из-за кризиса в стране

Послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох объявили о намерении покинуть свои должности на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного трибунала. Соответствующие заявления дипломаты опубликовали 31 октября на своих страницах в соцсети X.

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"В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного суда я не вижу возможности продолжать исполнять функции посла Республики Польша в Румынии. О моей отставке я проинформировал президента и главу МИД", - заявил Солох.

Аналогичное заявление сделал и Кумох. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя решение дипломатов, отметил, что принял к сведению "непрофессиональное завершение" их дипломатической миссии.

Бывший премьер министр Польши Матеуш Моравецкий 30 октября допустил риск распада страны из за нарастающей поляризации общества. Политик заявил, что в Польше фактически формируются два параллельных государства, которые не признают друг друга, и выразил серьезную обеспокоенность развитием событий.

Тем временем бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 октября допустил риск распада страны из-за нарастающей поляризации общества. По его словам, в Польше фактически формируются два параллельных государства, которые не признают друг друга. Политик серьезно обеспокоен развитием событий.

В тот же день депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно отстранить премьер-министра страны Дональда Туска от исполнения обязанностей. Она заявила, что ее обращение будет воспринято так же серьезно, как распоряжение судьи Анны Корвин-Пиотровской о приостановке полномочий председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского.

Главное фото: magnific.com