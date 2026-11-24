Послы стран ЕС не смогли договориться о бюджете накануне саммита лидеров. Politico сообщает, что дискуссия длилась три часа, сопровождалась резкими репликами, но завершилась безрезультатно.

Евросовет предлагает сократить семилетний бюджет ЕС еще на 44 млрд евро. Страны Северной Европы настаивают на еще большем сокращении. Государства Южной и Восточной Европы считают предложенный проект недостаточным.

Несколько восточноевропейских стран выступили против введения новых налогов. Так что брюссельский внеочередной саммит 26-27 ноября обещает быть жарким.