Послы стран Евросоюза не смогли согласовать новый, десятый, пакет санкций против России

Как разъясняет издание Politico, одним из существенных разногласий стали санкции на импорт российского синтетического каучука. Германия и Италия скептически относятся к введению ограничений на эти поставки из России, хотя, к примеру, Польша их поддерживает! В числе прочего представители Евросоюза спорят насчет введения запрета на поставку в Россию унитазов и другой сантехники, а еще машин для сортировки почты, дымоходов, кирпичей, шин и даже перьев для ручек.