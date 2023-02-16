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Послы стран Евросоюза не смогли согласовать новый, десятый, пакет санкций против России

Как разъясняет издание Politico, одним из существенных разногласий стали санкции на импорт российского синтетического каучука. Германия и Италия скептически относятся к введению ограничений на эти поставки из России, хотя, к примеру, Польша их поддерживает! В числе прочего представители Евросоюза спорят насчет введения запрета на поставку в Россию унитазов и другой сантехники, а еще машин для сортировки почты, дымоходов, кирпичей, шин и даже перьев для ручек.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что цена десятого пакета санкций - это торговые ограничения на сумму 11 миллиардов евро.

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