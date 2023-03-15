Пособие или автомобиль: в Швейцарии украинских беженцев поставили перед выбором

Украинские беженцы столкнулись с очередным испытанием. Так, в Швейцарии их обязали продать свои автомобили для дальнейшего получения социальных выплат в случае, если стоимость машин превышает установленный властями лимит. По данным местной газеты 20 Minuten, по нормам законодательства страны все пользующиеся статусом беженца обязаны пройти проверку личного имущества. Если у них обнаружат автомобили, драгоценности и наличные деньги, их оценят на предмет соответствия уровню социального пособия. В публикации отмечается, что только в Люцерне лишатся автомобилей около ста украинцев.