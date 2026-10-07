Посол Беларуси открыл в Сербии уникальную выставку "За друзей своих"

Яркий символ нерушимого исторического и культурного единства славянских народов.

В Белграде посол Беларуси Сергей Малиновский принял участие в торжественном открытии международной выставки "За друзей своих", приуроченной к 150-летию Первой сербско-турецкой войны.

В центре экспозиции - редчайшие артефакты из фондов Могилевского областного краеведческого музея и Круглянского районного музея. Экспонаты, специально доставленные из Беларуси, касаются жизни генерала Михаила Черняева - главнокомандующего сербской армией, чей род исторически связан с Могилевщиной.

Публике впервые представили мундир генерала, его портреты и уникальные книги.