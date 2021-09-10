Посол Латвии: Страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Украины

Страны Евросоюза "не хотят новых проблем" из-за Украины. Об этом заявил посол Латвии в этой стране. Сейчас в ЕС нет общего понимания европейских перспектив Украины. И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то сроках. Дипломат подчеркнул, что Украина сможет ставить вопрос о вступлении в ЕС, если достигнет "определенного прогресса". Пока же Киеву приходится довольствоваться соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.