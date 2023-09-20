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Посол Украины вызван в польский МИД в связи с заявлениями Зеленского накануне в Нью-Йорке
Президент Украины объявил, что ряд стран Европы выступают фактическими союзниками России, вводя запрет на транзит украинского зерна. Официальная Варшава приняла этот выпад на свой счет. В Киеве взяли курс на эскалацию. Там заговорили об эмбарго на ввоз польских продовольственных товаров, а также намерены искать на поляков управу в Брюсселе и Вашингтоне. В Варшаве тоже не ищут мира. В сейме подсчитали, сколько Польша потратила на Украину. Вышло более 100 миллиардов злотых или 2 миллиарда евро. Интересно, что еще совсем недавно Украина с Польшей говорили, что они являются ближайшими союзниками и партнерами. Как легко можно разрушить фальшивую дружбу.
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