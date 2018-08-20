Посольство Беларуси отслеживает ситуацию в Индонезии

Новое землетрясение в Индонезии унесло жизни людей. По последним данным, погибли 10 человек, 40 пострадали. Разрушено множество зданий, нарушено электроснабжение. Стихия сотрясла Индонезию накануне. Вслед за основным ударом магнитудой 6,2 последовали еще один сильный - магнитудой 6,9 и 66 афтершоков. Люди в панике выбегали на улицы. Толчки вызвали сход оползня, который повредил десятки домов. Землетрясение ощущалось и на Бали.

Посольство Беларуси в Индонезии отслеживает ситуацию. Доступен канал экстренной связи. В случае необходимости дипломаты готовы оказать помощь соотечественникам. Также белорусов призывают воздержаться от путешествий на остров до стабилизации ситуации.