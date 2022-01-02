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Посольство Израиля осудило проведение в Киеве марша в честь 113-го дня рождения Бандеры
В Киеве прошел марш в честь 113-го дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. Правоохранители следовали за колонной буквально по пятам, однако обошлось без арестов. Посольство Израиля в Украине осудило проведение марша. Там заявили, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста". Объединенная еврейская община страны назвала происходящее актом антисемитизма.
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