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Посольство Китая требует извинений за изображение китайского флага с вирусом вместо звезд

Посольство Китая требует извинений за изображение китайского флага с вирусом вместо звезд

Посольство Китая в Копенгагене требует, чтобы датская газета Jyllands-Posten извинилась за изображение китайского флага с вирусом вместо звезд.

По мнению китайской стороны, карикатура "вышла за пределы этических границ свободы слова", "оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа".

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил, что его издание не хотело оскорбить Китай или задеть китайцев. Он отказался извиняться и удалять изображение.

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