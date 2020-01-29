Посольство Китая требует извинений за изображение китайского флага с вирусом вместо звезд

Посольство Китая в Копенгагене требует, чтобы датская газета Jyllands-Posten извинилась за изображение китайского флага с вирусом вместо звезд.



По мнению китайской стороны, карикатура "вышла за пределы этических границ свободы слова", "оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа".



Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил, что его издание не хотело оскорбить Китай или задеть китайцев. Он отказался извиняться и удалять изображение.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWSЕсть чем поделиться? Пишите сюда

