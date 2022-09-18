Посольство КНР: визит чешской делегации на Тайвань серьезно нарушает суверенитет Китая

Визит чешской делегации на Тайвань нарушает суверенитет Китая, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте посольства КНР в Праге.

"Этот шаг стал вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", серьезным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств", - говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что Пекин уже сделал Праге "серьезное представление".

Делегация из 14 человек во главе с сенатором и бывшим президентом Академии наук Чехии Йиржи Драгошем прибудет на Тайвань 18 сентября. Предполагается, что Драгош встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь. Визит продлится шесть дней.

В преддверии поездки глава делегации заявил в интервью Центральному информационному агентству, что напряженность вокруг Тайваня заставляет европейские политические круги опасаться превращения острова во "вторую Украину". По словам Драгоша, европейские страны необязательно будут поставлять оружие Тайбэю, но они готовы углублять связи в таких сферах, как культура, наука и в других областях мягкой силы.

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин в свою очередь напомнила, что Пекин выступает против любых форм официальных контактов с Тайванем извне. Она призвала Прагу соблюдать "принцип одного Китая", не посылать сепаратистским силам "неверных сигналов" и не подрывать политическую основу развития двусторонних отношений.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.

КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.