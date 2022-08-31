Посольство РФ: США должны признать поражение в Афганистане и оказать помощь

Посольство России в США выступило с призывом к Вашингтону признать свое поражение в Афганской войне и немедленно оказать практически уничтоженной стране самую широкую помощь. Из-за американского вторжения центрально-азиатское государство погрузилось в пучину гуманитарной катастрофы: за годы оккупации там погибли не менее 150 тысяч человек, из которых 50 тысяч были мирными жителями. Уничтожено материальных ценностей на триллионы долларов. Однако теперешние бедствия Афганистана - голод, бесконтрольное распространение оружия, рост наркопроизводства - могут привести к еще более масштабным жертвам, напоминает посольство России в Вашингтоне.