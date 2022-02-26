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Посольство США в Украине удалило все записи о своих биолабораториях

Военная операция в Украине, возможно, помешала планам по разработке биологического оружия. С сайта американского посольства в Киеве удалены все документы о расположенных на территории страны американских биолабораториях. Известно, что к действующим объектам в Украине в этом месяце должны были добавиться еще два. Их планировали запустить в Киеве и Одессе. Спецоперация России как раз совпала по времени с запланированным запуском. Ранее президент России Путин неоднократно указывал на опасность разработки биологического оружия американцами в регионе.

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