Военная операция в Украине, возможно, помешала планам по разработке биологического оружия. С сайта американского посольства в Киеве удалены все документы о расположенных на территории страны американских биолабораториях. Известно, что к действующим объектам в Украине в этом месяце должны были добавиться еще два. Их планировали запустить в Киеве и Одессе. Спецоперация России как раз совпала по времени с запланированным запуском. Ранее президент России Путин неоднократно указывал на опасность разработки биологического оружия американцами в регионе.

