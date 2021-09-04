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Посольство Украины в Польше направило ноту с просьбой о проведении следствия из-за смерти украинца после задержания во Вроцлаве
Посольство Украины в Польше направило ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия из-за смерти украинца после задержания во Вроцлаве. Об инциденте стало известно 30 июля. 25-летнего Дмитрия Никифоренко из Винницкой области задержала полиция и отправила в вытрезвитель. Как сообщили польские СМИ, мужчину привязали к кровати, методично избивали и душили, в результате тот скончался. После огласки деталей дела четыре полицейских, которые задерживали мужчину, были отстранены от исполнения своих обязанностей, двух из них уволили со службы. Официально причина смерти украинца до сих пор не установлена, его похоронили на родине в середине августа.
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