Посольство в Турции уточняет обстоятельства ДТП, в котором могли пострадать белорусы

Посольство Беларуси в Турции находится в контакте с правоохранительными органами Антальи, уточняет обстоятельства ДТП, в котором, как информируют СМИ, могли пострадать белорусы, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.



"Обращений от граждан в посольство не поступало. Дипломаты готовы оказать все возможное консульско-правовое содействие", - сказали в МИД.



Как сообщалось ранее, в турецкой провинции Анталья в аварию попал автобус с белорусскими и российскими туристами.



Инцидент произошел рано утром в районе Манавгат. Сообщается, что микроавтобус вез белорусских и российских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. Машина попала в ДТП на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата, отмечает агентство IHA. Въезжая на развязку, микроавтобус врезался в бетонный столб.



Сообщается о большом количестве пострадавших в результате инцидента, в числе которых и водитель. Раненых доставили в ближайшие больницы. Полиция начала расследование ДТП.



Фото:турецкие СМИ

