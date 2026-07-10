Посредники пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров

Неопределенная ситуация сложилась на Ближнем Востоке после нового витка эскалации.

Катарские переговорщики прибыли в Тегеран, чтобы вернуть США и Иран к реализации меморандума о прекращении огня, в том числе урегулировать проблемы, которые спровоцировали недавний обмен ударами, включая вопросы судоходства в Ормузском проливе.

Ранее официальные лица Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели ряд телефонных переговоров с чиновниками США и Ирана, пытаясь успокоить ситуацию.

В отличие от соседей по региону, Израиль, напротив, хотел бы присоединиться к американским ударам по Ирану, но тут против выступила сама администрация Трампа, опасаясь утратить контроль над развитием конфликта.

Тем более что Вашингтон теперь вынужден считаться с возможностью возникновения глобального антивоенного фронта в регионе.

Западные издания отмечают, что в четверг, 9 июля, напряженность на Ближнем Востоке благодаря усилиям посредников, пошла на спад. Соединенные Штаты, тем не менее, нанесли еще ряд ударов по иранским целям (в основном вдоль берегов Ормузского пролива и на острове Харг). Иран в свою очередь атаковал американские объекты в Кувейте и Бахрейне.

Из Вашингтона сообщают, что Трамп собирается провести короткую военную кампанию, которая в течение месяца или даже нескольких недель увенчается переговорами.

При этом американцы хотели бы ограничиться дальними ударами, не проводя наземную операцию. Иран же демонстрирует стойкость и решимость сражаться далее.

В ночь на 10 июля в Мешхеде был похоронен лидер страны Али Хаменеи, погибший в результате авиаударов США и Израиля. Траурные мероприятия с участием 40 млн иранцев показали непоколебимое единство общества перед лицом внешнего давления.