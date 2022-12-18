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Поставки ЗРК Patriot на Украину позволят россиянам изучить их - сюрприз для США
Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их "вблизи" в боевых условиях, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша. Об этом сообщаетРИА Новости.
"Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение "вблизи", разумеется, ни в коей мере не устраивает", - отметил автор.
По словам колумниста, из-за своей специфики ЗРК такого типа эффективны для обороны, например, одной военной базы, но вряд ли смогут прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев. В Саудовской Аравии американские Patriot проявили себя не с лучшей стороны во время ракетных дуэлей с йеменскими хуситами, напомнил Роша.
По мнению журналиста, поставки систем ПВО скорее продемонстрируют преданность Вашингтона, нежели совершат какой-то перелом в военных действиях.
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