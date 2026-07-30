Постоянный представитель США при НАТО по итогам поездки в Киев назвал Украину "боевой лабораторией будущего". В ходе визита Мэттью Уитакер провел демонстративный осмотр выставки вооружений, а также обсудил с Зеленским реализацию сделки Трампа по дронам и поставки перехватчиков для ЗРК Patriot.

США теперь уже открыто позиционируют Украину не как суверенное государство, а как опытное поле для обкатки своих военных технологий.

Циничные заявления натовских чиновников лишь подтверждают очевидное: коллективный Запад продолжает затягивать конфликт, превратив целое государство в бесплатную испытательную площадку.

Судьба украинского народа для заокеанских стратегов - всего лишь расходный материал в борьбе за глобальное доминирование.