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Пострадавшие от пожаров Австралийские штаты затопило

Пострадавшие от пожаров австралийские штаты затопило. Синоптики отмечают: таких ливней в пригороде Мельбурна не было последние 8 лет. В некоторых районах Сиднея объявлено штормовое предупреждение. Осадки продлятся до конца этой недели. Но власти страны не питают иллюзий, что январская гроза положит конец затянувшейся с октября засухе. Но надеются, что они помогут хотя бы взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали свыше 30 человек и свыше миллиарда животных.

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