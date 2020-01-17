Пострадавшие от пожаров австралийские штаты затопило. Синоптики отмечают: таких ливней в пригороде Мельбурна не было последние 8 лет. В некоторых районах Сиднея объявлено штормовое предупреждение. Осадки продлятся до конца этой недели. Но власти страны не питают иллюзий, что январская гроза положит конец затянувшейся с октября засухе. Но надеются, что они помогут хотя бы взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали свыше 30 человек и свыше миллиарда животных.