Эксперт Крупнов: Потенциал СНГ абсолютно не исчерпал себя

СНГ обладает большим потенциалам, а страны-участницы получают экономические выгоды и устойчивое развитие.

Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Потенциал СНГ абсолютно не исчерпал, несмотря на то что очень многие с самого начала говорили о том, что это структура, созданная для такого цивилизованного развода бывших республик Советского Союза, быстро отомрет и так далее. Этого не произошло, это хорошо и правильно. Надо всячески приветствовать и поддерживать работу СНГ. Это прежде всего организация уважительного, так сказать, отношения бывших республик, которые остались в СНГ, друг к другу. Союз независимых государств - это потенциал и возможность для того, чтобы центральная Евразия вновь наполнилась статусом и силой и возглавила мировое большинство".