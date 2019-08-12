Потенциально опасный астероид приближается к Земле

Его размеры ученые сравнивают с пирамидой Хеопса. Диаметр космического тела - 160 метров! Максимально близко к нашей планете он подлетит 28 августа и разминется с Землей на расстоянии примерно в миллион километров. Это в два с половиной раза дальше, чем до Луны.