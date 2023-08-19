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Потери на войне в Украине - шокирующие цифры приводит "Нью-Йорк Таймс"

Потери на войне в Украине составили уже полмиллиона человек. Такую шокирующую цифру приводит "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники в официальных структурах США с оговоркой: оценки могут быть неточны.

Что касается общей численности войск, то, по данным американцев, у России более 1 миллиона 300 тысяч человек, у ВСУ всего 500 тысяч. Информацию американского издания подхватила британская "Таймс". Но сделала странный вывод о том, что Киеву необходимо дать истребители F-16. Неужели чтобы жертв было еще больше?

В любом случае истребители американского производства могут быть поставлены Украине не раньше чем через год, сообщают голландские СМИ. Пока же ВСУ поддержит разве что немецкий концерн "Рейнметалл". Он планирует в ближайшие дни начать техобслуживание танков в Украине. В планах - производство этих машин уже в самой Незалежной.

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