Потери на войне в Украине - шокирующие цифры приводит "Нью-Йорк Таймс"

Потери на войне в Украине составили уже полмиллиона человек. Такую шокирующую цифру приводит "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники в официальных структурах США с оговоркой: оценки могут быть неточны.

Что касается общей численности войск, то, по данным американцев, у России более 1 миллиона 300 тысяч человек, у ВСУ всего 500 тысяч. Информацию американского издания подхватила британская "Таймс". Но сделала странный вывод о том, что Киеву необходимо дать истребители F-16. Неужели чтобы жертв было еще больше?