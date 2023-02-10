Потери Турции от землетрясения превысят $4 млрд

Размер ущерба от землетрясений в Турции может достигнуть 4 миллиардов долларов - такую оценку сделало Международное рейтинговое агентство Fitch. Эксперты полагают, что турецкие потери уже превышают 2 млрд.

При этом объем застрахованных убытков агентство оценивает в $1 млрд, указывая на низкое страховое покрытие пострадавших от стихии районов. Большая часть выплат придется на глобальных перестраховщиков.