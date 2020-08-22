Потерпел крушение грузовой самолет в Южном Судане

Авиакатастрофа в небе Южного Судана. Потерпел крушение грузовой самолет. Сообщается о 17 жертвах. Погибло по меньшей мере 5 человек. На кадрах видны горящие запчасти аэросудна. Самолет разбился спустя пару минут после взлета из аэропорта Джуба. Он направлялся в города Вау и Авель. На место прибыли сотрудники воздушной гавани. Причина происшествия устанавливается.