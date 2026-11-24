Война в Ираке, начатая США под предлогом наличия у иракского государства оружия массового поражения, обернулась разрушенными городами и десятками тысяч жертв в ближневосточной стране.

"Пробирка Пауэлла", ставшая символом этой манипуляции, вскрытые военные преступления и невозможность привлечь элиты к ответственности - все это привело к падению уровня популярности американского политического мейнстрима и росту радикальных настроений в партиях. Но это было позже, как и главный просчет со стороны американцев. Он состоял в том, что за всем, что происходит в Ираке, стоит экс-президент Ирака Саддам Хусейн, и если они избавятся от Саддама, все обязательно уладится.

В самом начале Иракской войны 400-тысячная иракская армия практически не давала отпор наступающей коалиции США и Великобритании, не приняла и простейших оборонительных мер. Иракские солдаты снимали с себя военную форму, расходились по домам и старались смешаться с гражданским населением. Телевидение транслировало кадры снова и снова. Ликующий Багдад приветствовал американские войска.

В центре столицы народ свергал статую Саддама Хусейна - как символ конца маленькой победоносной войны 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Война, однако, только начиналась. Если внимательно посмотреть на кадры, иракцев беспощадно мало, но они тщетно пытаются сбить статую небольшой кувалдой. Вскоре прибыл американский танк, который снял статую с постамента. Но на этих кадрах нет изображений того, как в нескольких кварталах горели здания. Мародерство, хаос и беззаконие накрыли Багдад.

Американские военные думали, что с падением Багдада вместе с ним рухнет и режима Хусейна их миссия выполнена. Эта фраза украшала и гигантский баннер на авианосце "Авраам Линкольн", с которого Буш-младший 1 мая объявил о завершении основных боевых действий в Ираке. С речью американский президент сильно поспешил. В эйфории победы на задний план отошел вопрос: где же сам Саддам? Практически во всех городах Ирака вспыхнули ожесточенные столкновения между иракским сопротивлением и силами западной коалиции.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):

"Отдельная большая ошибка - роспуск силового блока и армии Хусейна. Многие из них вливались в различные террористические и другие незаконные группировки. Кто-то ушел в партизанское движение. Но многие сотрудники и военнослужащие иракской армии, которые могли бы быть интегрированы американцами в новое общество, в итоге обратили свое оружие против американцев".

Со временем недовольство иракцев подогревалось преступлениями американских военных. Наиболее ярким символом оккупации Ирака стали события в тюрьме Абу-Грейб. Еще больший резонанс вызвали всплывшие в прессе фото, где американцы позируют на фоне обнаженных заключенных, принимавших унизительные позы. Количество преступлений против гражданского населения тоже росло. Рота "Чарли", известная в прошлом жестокими убийствами вьетнамского населения в провинции Сонгми, повторила опыт своих предшественников.

"В идеальной картинке мира США должны были задержать Хусейна, который бы сидел на мешках золота, наркотиков и сибирской язвы в окружении вооруженных сторонников и готовил очередные происки. Но американские военные нашли голодного, похудевшего и немытого Саддама в подвале. Его смерть сформировала вокруг него образ мученика. До сих пор на Ближнем Востоке он считается сакральный персоной, которая олицетворяет собой скорее не зло, с которым боролись США, а жертву, непонятно имевшую ли основания для такого завершения жизни", - заявила политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

Суд над Хусейном продолжался почти год и закончился демонстративной казнью, единственной такой в современной истории, за несколько минут до начала мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. Но Саддам Хусейн был спокоен и будто не боялся смерти.

Саддам Хусейн перед казнью

Иракская война 2000-х годов должна была стать для Штатов молниеносной, а по ее итогам США должны были утвердиться на вершине политического господства, но вышло иначе - господство именно в этом рубеже и дало трещину. Американцы потеряли более 8 тыс. солдат, 2 трлн долларов бюджета. Львиная доля расходов шла из заемных средств, что увеличивало государственный долг. Помимо этого, американские элиты потеряли и доверие со стороны своего же населения.

Кто и зачем придумал иракское "химическое оружие". Зачем США понадобилась громкая спецоперация в Ираке. Об этом и не только смотрите в первой серии документального проекта "Игра без правил. Война из пробирки".

Главное фото: РИА Новости