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Потерявшаяся в горах под Сочи группа туристов вышла на связь

Потерявшаяся в горах под Сочи группа туристов вышла на связь

Потерявшаяся в горах под Сочи группа туристов вышла на связь.

"Группа нашлась", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. При этом источник в экстренных службах региона уточнил, что все живы. Восемь детей и троих взрослых эвакуировали со склона горы Ачишхо.

фото: МЧС по Краснодарскому краю

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