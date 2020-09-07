Потерявшаяся в горах под Сочи группа туристов вышла на связь.

"Группа нашлась", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. При этом источник в экстренных службах региона уточнил, что все живы. Восемь детей и троих взрослых эвакуировали со склона горы Ачишхо.