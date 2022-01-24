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Поток мигрантов через Ла-Манш не уменьшается даже зимой
Зимний ветер и ледяная вода не помеха. Несмотря на морозную погоду, мигранты продолжают перебираться из Франции в Британию через Ла-Манш. За минувший год зафиксировано почти 52 тысячи проникновений на Туманный Альбион. Из них более половины попыток оказались успешны.
Миграционный кризис в Европе
Некоторые пытаются пересечь границу на грузовиках. Отчаявшиеся люди запрыгивают в прицепы к фурам, пока водители ожидают въезда в евротоннель. Лондон уже неоднократно обвинял Париж в преднамеренном давлении на Британию через миграционный кризис. Однако ни о каких-либо санкциях или стягивании военных на границу речи почему-то не идет.
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