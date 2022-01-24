Поток мигрантов через Ла-Манш не уменьшается даже зимой

Зимний ветер и ледяная вода не помеха. Несмотря на морозную погоду, мигранты продолжают перебираться из Франции в Британию через Ла-Манш. За минувший год зафиксировано почти 52 тысячи проникновений на Туманный Альбион. Из них более половины попыток оказались успешны.

Некоторые пытаются пересечь границу на грузовиках. Отчаявшиеся люди запрыгивают в прицепы к фурам, пока водители ожидают въезда в евротоннель. Лондон уже неоднократно обвинял Париж в преднамеренном давлении на Британию через миграционный кризис. Однако ни о каких-либо санкциях или стягивании военных на границу речи почему-то не идет.