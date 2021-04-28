Потоки лавы вулкана в Исландии достигают в высоту 50 метров

Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии продолжает извергаться. За последние дни потоки лавы достигают в высоту 50 метров. Магма уже заполнила две ближайшие долины. Ежедневно сотни туристов приезжают в окрестности вулкана, чтобы увидеть огненную силу природы.