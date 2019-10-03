Нелегалы стали прибывать в Италию в 4 раза чаще

Растет поток нелегалов в Италию, несмотря на жесткий иммиграционный закон, который запрещает судам с беженцами заходить в итальянские порты. Причем, по сравнению с началом года, нелегальные мигранты стали прибывать в Италию в четыре раза чаще. Только за сентябрь их число составило две с половиной тысячи. Буквально сегодня береговая полиция спасла в сицилийском порту Лампедуза более 70 беженцев из Бангладеш, Гамбии и Нигерии. Между тем временные пристанища мигрантов в Лампедузе критически переполнены.