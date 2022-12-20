Потолок цен на газ вызывает опасения у ряда европейских министров

Принятый Евросоюзом потолок цен на газ небезопасен для обеспечения газоснабжения. Это заявил министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики.



Соглашение предусматривает максимальную стоимость газа в размере 1 850 евро за тысячу кубометров. Документ, который был принят большинством голосов, не поддержали представители девяти стран Евросоюза, включая Венгрию, Германию и Австрию. Как заявили в Будапеште, ценовой потолок ставит под угрозу безопасность поставок углеводородов.



А министр экономики ФРГ подтвердил, что со скепсисом относится к такому механизму регулирования рынка. Именно поэтому он начнет применяться только с 15 февраля. Причем с весьма важной оговоркой: ограничение не действует на внебиржевые сделки, то есть в долгосрочные контракты с фиксированными ценами с "Газпромом" вмешиваться не рискнули. А при возникновении дефицита на газовом рынке действие потолка в любой момент готовы приостановить.