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Потолок цен на газ вызывает опасения у ряда европейских министров
Принятый Евросоюзом потолок цен на газ небезопасен для обеспечения газоснабжения. Это заявил министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики.
Соглашение предусматривает максимальную стоимость газа в размере 1 850 евро за тысячу кубометров. Документ, который был принят большинством голосов, не поддержали представители девяти стран Евросоюза, включая Венгрию, Германию и Австрию. Как заявили в Будапеште, ценовой потолок ставит под угрозу безопасность поставок углеводородов.
А министр экономики ФРГ подтвердил, что со скепсисом относится к такому механизму регулирования рынка. Именно поэтому он начнет применяться только с 15 февраля. Причем с весьма важной оговоркой: ограничение не действует на внебиржевые сделки, то есть в долгосрочные контракты с фиксированными ценами с "Газпромом" вмешиваться не рискнули. А при возникновении дефицита на газовом рынке действие потолка в любой момент готовы приостановить.
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