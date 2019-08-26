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Потоп в аэропорту Филиппин

В воде оказались десятки самолетов. Тропический шторм "Байлу" с проливными дождями блокировал работу гавани - все отбывающие рейсы были задержаны. А прибывающие направлены в ближайший аэропорт в провинции Пампанге. Шторм также спровоцировал оползень. Погибли два человека.

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