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В мире
Потоп в киевском метро - подземка под угрозой обвала
09.12.2023
10:53
Президент
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Президент ответил на вопросы журналистов
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