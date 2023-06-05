Потратили на возведение миллионы долларов, но завершить так и не успели - в Индии рухнул недостроенный мост

В Индии рухнул недостроенный мост. ЧП произошло в Бхагалпуре. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Точная причина обрушения неизвестна.

Однако, как сообщают местные СМИ, на 206-метровом мосту образовались трещины. Обрушилась передняя часть. Уточняется, что на строительство моста потрачено было более 208 миллионов долларов.