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Поведение Байдена вызывает тревогу: мало что понимает и передвигается с поводырем. Кому это на руку?

В попытках спасти человечество. Джо Байден посетил Калифорнию, где проходит конференция борцов с глобальным потеплением, и американский президент пообещал выделить денег, чтобы климат не сильно менялся. Вот только упомнит ли свои обещания Сонный Джо? Проблема в том, что сам Байден меняется стремительней, чем климат, - он уже мало что понимает, практически никого не узнает и передвигается с поводырем.

Поведение Байдена у всех, кто его видит, вызывает сильную тревогу. Политик вечно идет не туда, видит призраков, а накануне поздоровался с покойной британской королевой. Быстрота, с какой сдает хозяин Белого дома, пугает. Ну а некоторым это и на руку. Уже сейчас Байдена обгоняет в популярности Трамп на 6 процентных пунктов.

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