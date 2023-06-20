Поведение Байдена вызывает тревогу: мало что понимает и передвигается с поводырем. Кому это на руку?

В попытках спасти человечество. Джо Байден посетил Калифорнию, где проходит конференция борцов с глобальным потеплением, и американский президент пообещал выделить денег, чтобы климат не сильно менялся. Вот только упомнит ли свои обещания Сонный Джо? Проблема в том, что сам Байден меняется стремительней, чем климат, - он уже мало что понимает, практически никого не узнает и передвигается с поводырем.