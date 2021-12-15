Поверенный в делах Литвы в Китае отправился на родину для консультаций

Из Пекина отправился на родину временный поверенный Литвы в Китае. Это событие знаменовало собой очередной этап эскалации межгосударственного конфликта, который спровоцировала Литва своими дипломатическими реверансами в пользу Тайваня.



К настоящему моменту эта прибалтийская страна уже исчезала на некоторое время из системы таможенного декларирования Китая. Потом появились сведения, что Пекин не рекомендовал компаниям, которые торгуют на территории КНР, заключать любого рода сделки с Литвой. В ответ из Вильнюса отправилась в Тайбэй парламентская делегация. Литовское же правительство безуспешно пытается договориться с Еврокомиссией о компенсации потерь от торговой войны с Китаем.

