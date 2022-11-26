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Повесть о том, как поссорились Франция и Великобритания
Новая политико-дипломатическая война разгорается между Францией и Соединенным Королевством.
Официальный Париж заблокировал практически согласованное со всеми членами НАТО назначение генсекретарем организации Бена Уоллеса - министра обороны Великобритании. В Лондоне это уже назвали англофобией.
Эксперты считают, что Франция затевает некую долгую интригу с целью повысить свою роль в альянсе и заслужить более высокий уровень партнерства с Соединенными Штатами - сделаться, так сказать, главной женой Вашингтона.
Тем временем ответ на вопрос, кто сменит генсека Столтенберга в сентябре будущего года, останется тайной еще многие месяцы. Ходили слухи о назначении на этот пост женщины - либо экс-президента Литвы, либо экс-лидера Эстонии. Но, видимо, теперь главные страны альянса ищут на пост генсека политика не церемониального, но обладающего реальным весом.
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