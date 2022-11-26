ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Повесть о том, как поссорились Франция и Великобритания

Новая политико-дипломатическая война разгорается между Францией и Соединенным Королевством.

Официальный Париж заблокировал практически согласованное со всеми членами НАТО назначение генсекретарем организации Бена Уоллеса - министра обороны Великобритании. В Лондоне это уже назвали англофобией.

Эксперты считают, что Франция затевает некую долгую интригу с целью повысить свою роль в альянсе и заслужить более высокий уровень партнерства с Соединенными Штатами - сделаться, так сказать, главной женой Вашингтона.

Тем временем ответ на вопрос, кто сменит генсека Столтенберга в сентябре будущего года, останется тайной еще многие месяцы. Ходили слухи о назначении на этот пост женщины - либо экс-президента Литвы, либо экс-лидера Эстонии. Но, видимо, теперь главные страны альянса ищут на пост генсека политика не церемониального, но обладающего реальным весом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все