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Повесть о том, как поссорились глава Евросовета с главой Еврокомиссии

В высших эшелонах власти Евросоюза раскол, сообщает Bloomberg и называет это "постыдным конфликтом". Яблоком раздора стал палестино-израильский конфликт.

Фон дер Ляйен уверенно поддержала Тель-Авив, назвав противоположную сторону "террористами". В свою очередь глава Евросовета высказал свое несогласие с этой позицией. "2 млн палестинцев записывать в террористы никак нельзя, как нельзя и без разбора их истреблять".

Ссора зашла так далеко, что фон дер Ляйен демонстративно перестала приглашать Мишеля на мероприятия, которые организовывает. Но оппозиция обнаруживается всюду: 850 сотрудников Еврокомиссии подписали открытое письмо, где выразили свое несогласие с произраильской позицией своего начальника. Противостояние в коридорах европейской власти ширится.

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