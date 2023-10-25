Повесть о том, как поссорились глава Евросовета с главой Еврокомиссии

В высших эшелонах власти Евросоюза раскол, сообщает Bloomberg и называет это "постыдным конфликтом". Яблоком раздора стал палестино-израильский конфликт.

Фон дер Ляйен уверенно поддержала Тель-Авив, назвав противоположную сторону "террористами". В свою очередь глава Евросовета высказал свое несогласие с этой позицией. "2 млн палестинцев записывать в террористы никак нельзя, как нельзя и без разбора их истреблять".